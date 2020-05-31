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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عودة البورصة للمواعيد الرسمية بعد انتهاء إجازة العيد.. اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 01:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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تعاود البورصة المصرية، اليوم الأحد، آليات عملها، وفقا للمواعيد الرسمية، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وتبدأ اليوم مواعيد جلسة التداول اليومية للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2.30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحا، مع بدء مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحًا إلى الساعة 9.30 صباحًا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحًا وحتى 9.45 صباحًا.

و قررت إدارة البورصة أن تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهرًا إلى الساعة 3.30 مساءً، بحيث تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 12.30 ظهرًا، ومواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 11 ظهرًا.

يأتي ذلك بعد إنهاء إدارة البورصة الإجراءات الاحترازية التي بدأتها بالتزامن مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم خلالها خفض عدد ساعات العمل إلى 3 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات ونصف المعمول بها في الحالات الطبيعية.

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