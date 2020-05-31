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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. الطيران تبدأ إعادة المصريين العالقين بالكويت والسعودية

الأحد 31/مايو/2020 - 07:02 ص
وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني
محمود السعدى
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تواصل وزارة الطيران المدني تسيير جسرها الجوي لنقل الآف المصريين العالقين بالخارج والراغبين في العودة الى أرض الوطن، عقب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد القاتل " كوفيد 19"، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.

ومن المقرر أن، تبدأ شركات مصر للطيران واير كايرو والخطوط الجوية الكويتية، بداية من اليوم الأحد، تسيير رحلات جوية استثنائية يوميًا بين القاهرة والكويت، لإعادة المصريين العالقين هناك والراغبين فى العودة إلى بلادهم، كما سيتم تسيير رحلات يومية إلى مطارات جدة والرياض والدمام لنقل المصريين العالقين هناك عبر التنسيق مع الجهات المختصة، حيث سيتم نقلهم عقب وصولهم إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الدولة المصرية.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق منها: رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل المطارات المصرية.

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