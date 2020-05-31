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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة وفاة موظف بسجن طرة نتيجة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:28 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن حقيقة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 من مايو الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقد قام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يومًا على عدم تواجده بعمله.

يشار إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الاحترازية للموظف خلال الفترة السابقة قبل حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد وزارة الداخلية على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين.

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