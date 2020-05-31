«السياحة العالمية» تطلق مبادرة «سافر غدًا» للتحفيز على السفر

أطلقت منظمة السياحة العالمية "UNWTO" مع شبكة "CNN" الدولية مبادرة، تحت عنوان "سافر غدا ـ TravelTomorrow"، يتضمنها فيلم مدتة 60 ثانية تمت إذاعته على الشبكة الدولية.ويهدف الفيلم إلى إلهام الناس للاستعداد للسفر مرة أخرى، وتقريبهم من بعضهم البعض، ولإبقاء العالم على تواصل مع الناس والأماكن التي تنتظرهم عندما يتمكنوا مرة أخرى من الاستمتاع بالسفر.ويخاطب الفيلم المشاهدين في جميع أنحاء العالم ويذكرهم بالمغريات السياحية خارج بلادهم، وتحفيز الطلب والرغبة لدى الجمهور من المتلقين في السفر، وعمل رحلات سياحية مستقبلية تتميز بالمغامرة، وزيارة مواقع السياحة الثقافية، وممارسة باقي الأنماط السياحية.