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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إحالة الشيخ محمد جاد الرب للجنة القيم بوزارة الأوقاف

الأحد 31/مايو/2020 - 12:51 ص
الشيخ محمد جاد الرب
الشيخ محمد جاد الرب
أميرة العناني
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أحال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، للجنة القيم بالديوان.

وجاء قرار الإحالة بعد رصد مديرية أوقاف القاهرة، مخالفات «جاد الرب » وعرضها على رئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، وعنها أصدر قرار إحالته للجنة القيم.

كان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرر إعداد مذكرة لرفعها لنائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، ضد مساعد مخرج؛ لتصويره صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة، بهاتفه المحمول، وإرسالها للمواقع، ورفعها على صفحته الشخصية، دون إذن.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ذلك يأتي نظرًا لمخالفة تعليمات الأوقاف، بشأن عدم السماح لغير فريق الإذاعة والتليفزيون المكلف بنقل شعائر صلاة الجمعة، بالحضور إلى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها.

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