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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 12:40 ص
مديرية الصحة بكفرالشيخ
مديرية الصحة بكفرالشيخ
عمرو الشامي
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كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وسيجرى نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإصابات الـ 22 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن تسجيل 6 حالات تعافي بمستشفى عزل بلطيم بعد أن تبينت سلبية تحاليلهم، وجرى السماح لهم بمغادرة المستشفيات والذهاب لمنازلهم، وكذلك تسجيل 3 وفيات جديدة بالمستشفي

وناشد المصدر جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الإلتزام بقرار إرتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز ال 4000 جنيه علي المخالفين.

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