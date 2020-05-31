سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-5-2020
الأحد 31/مايو/2020 - 06:47 ص
منة سالمطباعة
يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-5-2020، استقرار أمام الجنيه المصري في أسواق تداول المال، حسبما أفادت البنوك المصرية العاملة، ويسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لما ورد عن البنك المركزي المصري.
ويقدم لكم موقع " الدستور" اليوم الأحد 31-5-2020 التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وجاء سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
يشار الي ان المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تغطيته بالذهب اضافة الي أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويتم التعامل مع عملة الريال السعودي من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.
ويقدم لكم موقع " الدستور" اليوم الأحد 31-5-2020 التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك مصر
ووصل في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي cib
وجاء سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
يشار الي ان المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تغطيته بالذهب اضافة الي أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويتم التعامل مع عملة الريال السعودي من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.