سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-5-2020

سعر الريال السعودي اليوم



البنك المركزي المصري



البنك الأهلي المصري



بنك مصر



البنك العربي الأفريقي الدولي



البنك التجاري الدولي cib



بنك التعمير والإسكان



بنك البركة



مصرف أبوظبي الإسلامي



بنك المصرف المتحد



بنك الإسكندرية



بنك بلوم



الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول



سعر الريال السعودي اليوم



يشهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-5-2020، استقرار أمام الجنيه المصري في أسواق تداول المال، حسبما أفادت البنوك المصرية العاملة، ويسجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لما ورد عن البنك المركزي المصري.ويقدم لكم موقع " الدستور" اليوم الأحد 31-5-2020 التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعودي في البنوك المصرية.سجل سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.ووصل في بنك مصر بسعر 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل السعر إلى 4.8 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في البنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.واستقر سعر الشراء في بنك الأسكان والتعمير علي 4.8 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.10 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.8 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ووصل سعرالريال في بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.15 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.يشار الي ان المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها، ويتم تغطيته بالذهب اضافة الي أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ويتم التعامل مع عملة الريال السعودي من خلال فئتين عملات معدنية نقدية وعملات ورقية.