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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء رومانيا يظهر دون كمامة ويدفع غرامة 690 دولارًا

الأحد 31/مايو/2020 - 12:26 ص
رئيس وزراء رومانيا
رئيس وزراء رومانيا
وكالات
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قالت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا، إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارًا) اليوم السبت، بعدما خرق قيودًا فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أقر أوربان، في بيان، بخرق القواعد قائلًا: "إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين".

ونقلت الوكالة عن البيان قوله: "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم، وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يومًا في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يومًا، حيث جعلت وضع الكمامات إلزاميًا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الإثنين في ظل قيود صارمة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 19133 إصابة، اليوم السبت، بزيادة 151 حالة اليوم، وسجلت البلاد 1253 وفاة.

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