رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تبدأ تعقيم المساجد استعدادًا لعودة صلاة الجماعة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:04 ص
المساجد في لكويت
المساجد في لكويت
وكالات
طباعة
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي أن "الأوقاف" بالتعاون مع وزارة الدفاع ستباشر اليوم الأحد عملية تعقيم المساجد؛ تمهيدًا وتجهيزًا لبدء الصلوات بها خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن "العفاسي" القول إن عملية التعقيم ستستمر لمدة 10 أيام في المحافظات الـ6 لتبدأ بعد ذلك عملية مباشرة الصلوات.

وأضاف: "إن عملية التعقيم ستشمل 908 مساجد موجودة في المناطق النموذجية والسكن الخاص فقط من أصل 1600 مسجد رسمي موجودة في البلاد".

وشدد "العفاسي" على أن عملية عودة الصلاة في المساجد ستكون بشروط محددة وصارمة لا تنازل أو تراخ فيها، وذلك من خلال اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية داخل كل مسجد ومنها وضع "ستيكرات" للتباعد بين المصلين وضوابط للإمام والمؤذن مع فتح المسجد قبل الصلاة وإغلاقه بعدها مباشرة.

وأوضح "العفاسي" أن هذه العملية ستكون تحت التقييم لمدة عشرة أيام ثم يتم بعدها اتخاذ القرار إما بالتوسع أو الاستمرار بنفس الإجراءات أو اتخاذ أي إجراء آخر.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين ومقتل 19 إرهابيا في سيناء (فيديو)

«بشرة خير».. فتح أبواب المسجد النبوى لاستقبال المصلين فى صلاة الفجر (صور)

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب المتطوعين بالإسكندرية يقدمون الطعام والمال لمتضررى كورونا

طالب يخلد ذكرى «المنسي» بجدارية ضخمة في أسيوط

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

دار «ثقافة» لأدب الناشئة تصدر «مفاجأة يوم العيد»

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد