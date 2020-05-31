«الأزهر» يُشيد بالضربات المتلاحقة للقوات المسلحة فى سيناء

أشاد الأزهر الشريف بالجهود المستمرة والضربات المتلاحقة للقوات المسلحة في سيناء، والتي أسفرت عملياتها الأخيرة عن القضاء على 19 تكفيريًا من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن الحبيب.وأكد الأزهر دعمه للجهود التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، والحفاظ على أرض سيناء الغالية، داعيًا الشعب المصري للوقوف صفًّا واحدًا خلف القوات المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليه.كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.