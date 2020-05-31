السويس تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا في السويس، إلى 221 مصابًا و12 متوفيًا، وفقًا الإحصائية مديرية الصحة والسكان في السويس.وأعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، في الدقائق الأخيرة من مساء السبت، إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة اثنين.وذكر البيان الصادر، أن اثنين توفيا متأثرين بفيروس كورونا، وأن نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية أثبتت إيجابية إصابة 12 حالة جديدة بالسويس، موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام، ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحي، وعزل الحالات البسيطة في منازلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وبهذا يصل إجمالي عدد الحالات بالمحافظة منذ بداية الأزمة إلى 221 إصابة، و12 متوفي.وقال مصدر طبي بالسويس، إن فريقًا مختصًا من مديرية الصحة يتولىي مهمة التقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء.وأكدت مديرية الصحة بالسويس، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروسكورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره، حيث إنه من يوم السبت المقبل سيتم منع دخول المواطنين المصالح الحكومية، والبنوك وغيرها من الأماكن العامة دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى.وشهدت السويس اليوم ارتفاعًا في منحنى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، من الامتناع عن النزول في غير حالات الضرورة وارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة.