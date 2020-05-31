«صحة المنوفية» تعلن تدريب الأطقم الطبية للتعامل مع حالات كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، تحت إشراف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن بدء تدريب الأطقم الطبية بالتخصصات المختلفة بمستشفي قويسنا المركزي علي التعامل مع مصابي كورونا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.حيث يتم تدريب كافة أطباء مستشفى قويسنا المركزي من أقسام الأنف والأذن والرمد والجلدية والسمعيات والنساء والتوليد، لمشاركة أقسام العناية والباطنة والصدر في التعامل مع حالات مصابي الكورونا، وكذلك تدريب أقسام الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي للمشاركة في أعمال الترصد على تشخيص وعلاج الحالات أيضًا طبقًا لبروتوكول العلاج من وزارة الصحة، مع الاستعانة بأشعة الصدر العادية وصورة الدم والأشعة المقطعية في تشخيص الحالة.