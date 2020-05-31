موسكو: تسجيل 69 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مركز الاستجابة الروسي، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة موسكو، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2477 حالة.وذكر المركز، في بيان "أن 69 شخصًا من مرضى الالتتهاب الرئوي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ماتوا اليوم في موسكو".وكان المركز أعلن أول أمس الجمعة تسجيل 78 حالة وفاة في موسكو، التي تعتبر بؤرة تفشي المرض في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.