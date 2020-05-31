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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات كورونا بالشهر العقارى

الأحد 31/مايو/2020 - 12:09 ص
مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
راندا التوني
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أصدر جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، قرار تحت رقم 272 لسنة 2020 بتشكيل لجنة، لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأثر ذلك على حجم العمل بمكاتب الشهر العقاري والآثار المرتبة عليه وحصر جميع المكاتب والإدارات المتوقفة عن العمل.

وشكلت اللجنة، من الأمين العام المساعد لشئون التفتيش الفني والأمين العام المساعد لشئون التفتيش المالي، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على مكاتب القاهرة الكبرى، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على مكاتب الوجه البحري، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش بالوجه القبلي.

وألزم القرار، اللجنة بإعداد تقرير يوميًا متضمنًا حجم العمل وما تم من اجراءات تطهير وتعقيم، وللجنة حق اتخاذ كافة التدابير لمواجهة انتشار الفيروس.

كما قرر رئيس المصلحة، اسناد مهمة متابعة انتشار فيروس كورونا من خلال متابعة حالات الإصابة والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبية العاملين بحقيقة الأوضاع في أماكن العمل وعدم السماح بالتقارب والاختلاط ومنع المصابين من دخول أماكن العمل.

كما قرر عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد أسماء الزوار والموظفين، ومنع دخول أي مواطن إلا أصحاب المصالح، والتزام الإدارات بإجراءات عمليات الدشت للملفات التي تجاوزت المواعيد القانونية، وعدم تواجد تكدس للأشياء بالحجرات.

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