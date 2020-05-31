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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى حالتين وإيجابية 4 آخرين فى الوادى الجديد

الأحد 31/مايو/2020 - 12:04 ص
الزملوط
الزملوط
محمد مهدي
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سجلت محافظة الوادي الجديد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، اليوم، 3 بمركز الخارجة وحالة بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالى أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 64 حالة دون وفيات منذ بداية الأزمة، بالإضافة لتعافي حالتين جديدتين بعد خروجهما اليوم من عزل أبو تيج.

وقال اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد إن، الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم، من الوافدين من خارج المحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير الكمامات الطبية بسعر ٤ جنيهات للواحدة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية وبالمواقف وكذلك بديوان عام المحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه تم التنسيق لبدء إنتاج الكمامات بأسعار مخفضة بمصنع الملابس التابع للمحافظة بعد إعتماد المواصفات الطبية اللازمة.

وأضاف الزملّوط أنه، يتابع إجراءات إلتزام السائقين بالإجراءات الإحترازية وقرارات مجلس الوزراء، تزامنا مع فتح حركة النقل أمام وسائل النقل الجماعي بين المراكز والقري مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المقررة. وشدد محافظ الوادى الجديد على عدم التهاون مع المخالفات فيما يتعلق وتفعيل قرار إرتداء الكمامة بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة والبنوك والأسواق والمنشآت الخاصة، مشيرا إلى تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من ٨ مساءا حتي ٦ صباحًا اعتبارًا من غد السبت مع إستمرار موعد إغلاق المحال التجارية في الخامسة مساءا.

وتهيب المحافظة بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم.

أكدت لجنة متابعة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم، برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الإقليم، والمشكلة من خلال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ب.

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