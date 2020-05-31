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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020

الأحد 31/مايو/2020 - 07:52 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
وسام عطية
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رصدت «الدستور» استقرار أسعار الدولار لليوم السابع علي التوالي في البنوك المصرية، اليوم الأحد 31 - 5 -2020.

ومن المعروف أن سعر الدولار يتحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره، كما تستعد الأسواق التجارية العالمية منها والمحلية في الرجوع بشكل تدريجي للعمل بشكلها الطبيعي وتعود الحياة الطبيعية كما كانت في سابق عهدها، كما ارتفع الدولار الآسبوع الماضي مقابل 6 عملات أخرى بنسبة 0.23 % إلى 100.26، مما خفض عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

استقرار آسعار الدولار اليوم الاحد 31 - 5 - 2020 فى جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الأحد 31 - 5 - 2020 في البنوك: -

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:-

وصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي المصري لـ15.81 جنيه - 15.91 جنيه للبيع.
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية بـ 15.76 جنيه للشراء - 15.86 جنيه للبيع.
بنك الإسكان والتعمير بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس بـ 15.87 جنيه للشراء - 15.77 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري بـ 15.79 جنيه للشراء - 15.89 جنيه للبيع.
بنك HSBC وصل لـ 15.81 جنيه شراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك البركة بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.77 جنيه للشراء - 15.87 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول بـ 15.81 جنيه للشراء - 15.91 جنيه للبيع.

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