تعافى 7 حالات جدد من فيروس كورونا بعزل أسوان

غادر مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة "الحجر الصحي" والمدينة الشبابية، اليوم، 7 حالة متعافية من فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم للشفاء التام، ليصل إجمالي المتعافين خلال 3 أيام 35 حالة.وحصلت «الدستور» على بيانات المتعافين، وهم كالتالي: "عبدالرحمن.ع.م"، و''رحاب.ر.ح"، و''أحمد.م"،و"جيهان.م.ف"، و"محمد.ج.م"، و''محمد.ج.م''، و''يوسف.أ.ع.م"ويشهد محيط مستشفى أسوان التخصصي تشديدات أمنية مكثفة لتأمين المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال فترة علاجهم.