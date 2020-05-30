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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعاون بين جامعتى كنتاكى الأمريكية وطنطا فى الواقيات ثلاثية الأبعاد

السبت 30/مايو/2020 - 11:50 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كشف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن، تواصل جامعة طنطا مع نظيرتها كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن البرتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة كنتاكي الامريكية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وارسال المبعوثين.

وأكد أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مشترك في القريب العاجل يجمع كلًا من: الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلى بجامعة كنتاكي، والخبير الأمريكي مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

وقال إن الدكتور الحسيني ترأس الجلسة العلمية على مدار يومي 27 و28 مايو الحالي، وشارك الخبير الامريكى مايكل رينكلر بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن، رينكلر أشاد بتنظيم المؤتمر وعرض بوسترات ملخصات الأبحاث علي الموقع الالكتروني للمؤتمر، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة".

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