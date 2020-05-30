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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: ارتداء الكمامة إجباري في «التوك توك»

السبت 30/مايو/2020 - 11:43 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة ليس إلزاميا في السيارات الخاصة، لكنه إلزاميا في جميع وسائل مواصلات النقل الجماعي العامة مثل الأتوبيسات والخاصة مثل أوبر والتاكسيات والميكروباصات والتوك توك أيضا.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن من يُضبط دون كمامة في هذه المواصلات ستوقع عليه الغرامة المالية المقررة.

وأضاف: «السيارات الخاصة لا توقع عليهم غرامة، لكن طبيا من الأفضل أن يرتدوا كمامة، فليست عليهم حصانة من فيروس كورونا».

وأردف: «أما التاكسي فتوقع عليهم العقوبة في حالة عدم ارتداء كمامة، والتوك توك أيضًا ينطبق عليه إلزامية ارتدائها».

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