رئيس جهاز تنمية سيناء السابق: وقف التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس

رئيس جهاز تنمية سيناء السابق: وقف التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس
السبت 30/مايو/2020 - 11:38 م
رباب الأهوانيطباعة
قال اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تنمية سيناء السابق، إن قرار وقف تراخيص البناء، له جانب إيجابي بمنع المخالفات بجدية، ولكن الجانب السلبي هو وجود قطاعات كثيرة متضررة من القرار.
وأضاف ناصر، خلال لقائه مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عبر قناة "الصحة والجمال"، أن قطاع التشييد والبناء يمثل نسبة كبيرة جدًا من القوى العاملة في مصر، ويتضمن 100 صناعة، ووقف البناء 6 أشهر يعود بالضرر على العمالة وسوق مواد البناء.
وأوضح أن قرار وقف البناء يتم دراسته في اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، وحال وجود سلبيات قوية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
ونوة إلى أن منع المرخص لهم قد يكون مسار جدل قانونيًا ودستوريًا، لافتًا إلى أن قرار وقف إصدار التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس لتنظيم النقاط والسيطرة على المخالفات. شاهد
وأضاف ناصر، خلال لقائه مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عبر قناة "الصحة والجمال"، أن قطاع التشييد والبناء يمثل نسبة كبيرة جدًا من القوى العاملة في مصر، ويتضمن 100 صناعة، ووقف البناء 6 أشهر يعود بالضرر على العمالة وسوق مواد البناء.
وأوضح أن قرار وقف البناء يتم دراسته في اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، وحال وجود سلبيات قوية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
ونوة إلى أن منع المرخص لهم قد يكون مسار جدل قانونيًا ودستوريًا، لافتًا إلى أن قرار وقف إصدار التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس لتنظيم النقاط والسيطرة على المخالفات. شاهد