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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس جهاز تنمية سيناء السابق: وقف التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس

السبت 30/مايو/2020 - 11:38 م
البناء المخالف
البناء المخالف
رباب الأهواني
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قال اللواء المهندس محمد ناصر، رئيس جهاز تنمية سيناء السابق، إن قرار وقف تراخيص البناء، له جانب إيجابي بمنع المخالفات بجدية، ولكن الجانب السلبي هو وجود قطاعات كثيرة متضررة من القرار.

وأضاف ناصر، خلال لقائه مع الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، عبر قناة "الصحة والجمال"، أن قطاع التشييد والبناء يمثل نسبة كبيرة جدًا من القوى العاملة في مصر، ويتضمن 100 صناعة، ووقف البناء 6 أشهر يعود بالضرر على العمالة وسوق مواد البناء.

وأوضح أن قرار وقف البناء يتم دراسته في اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين لمعرفة الإيجابيات والسلبيات، وحال وجود سلبيات قوية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.

ونوة إلى أن منع المرخص لهم قد يكون مسار جدل قانونيًا ودستوريًا، لافتًا إلى أن قرار وقف إصدار التراخيص إجراء تنظيمي لالتقاط الأنفاس لتنظيم النقاط والسيطرة على المخالفات. شاهد

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