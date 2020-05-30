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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء» يكشف اشتراطات دخول المساجد عند فتحها

السبت 30/مايو/2020 - 11:31 م
المساجد
المساجد
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتحدد بعد موعد إعادة فتح المساجد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيعلن يوم الأربعاء المقبل.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة فتح المساجد، وشروط السماح للمواطنين بدخولها، قائلا: "ستكون هناك نوعية جديدة من السجاد، عليها إرشادات أين يقف كل مصل".

وأضاف: "كل مصلي يأخذ مصليته ويرتدي الكمامة، ولن نفتح دورات المياه وأماكن الوضوء، لأنها تنقل المرض، وهذه أبرز الإجراءات الاحترازية لفتح الجوامع".

وأشار إلى أن العودة التدريجية لفتح الكافيهات والنوادي مدرجة على خطة مجلس الوزراء، ويمكن أن تفتح تباعًا، كما أنه ربما يعاد فتح النوادي الرياضية يوم 15 يوليو، أو بعد ذلك.

وجرى تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، اليوم السبت، و34 حالة وفاة، وخروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

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