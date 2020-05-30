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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: قرار الرئيس بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية "ينقذ الاقتصاد"

السبت 30/مايو/2020 - 11:26 م
الرئيس
الرئيس
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طالب إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية  من فيروس كورنا، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، من أجل تقليل انتشار العدوى بقدر الإمكان.

وتابع "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بالاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية، واستكمال باقي الأعمال الإنشائية في مصر الجديدة والعلمين الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتَا إلى أن الرئيس حريص على صحة المواطن المصري، وفي نفس الوقت فهو يعطي امل للمستثمرين وينقذ الاقتصاد. 

وأضاف أن الرئيس السيسي أثناء افتتاح مشروع بشاير الخير 3 بالإسكندرية فوض المحافظين في إيقاف تراخيص البناء، بسبب انتشار المخالفات خلال الفترة الأخيرة، وهذا الإجراء يأتي في إطار محاربة العشوائيات. 

ولفت إلى أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا  بوقف البناء في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وإرجاء الترخيص الحالية لمدة 6 أشهر، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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