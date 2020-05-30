كورونا يصيب 8 من أفراد أسرة النائب محمد الفيومي

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا تمكن من 8 من أفراد أسرته، زوجتي ابنيه والبقية من أفراد الأسرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه في صحة جيدة ولم يصب بالفيروس.وأضاف الفيومي، في بيان له، أنه اكتشف إصابة أفراد أسرته منذ 3 أيام، وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها، والتي أكدت من ناحيتها إيجابية التحاليل ومن ثم تم عمل عزل منزلي لأفراد الأسرة.وأكد النائب، أن الحالة الصحية لأفراد أسرته مستقرة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين.