«صناعة الدواء» تُحذر من استخدام الكمامات القماش المباعة في الشوارع

حذر الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، من استخدام الكمامات القماش المتواجدة في الشوارع ومع الباعة الجائلين، كونها غير متفقة مع مواصفات وزارتي الصحة والتجارة والصناعة.وأضاف رستم لـ"الدستور"، أن وزارة التجارة والصناعة حددت معايير محددة وجيدة لتصنيع الكمامات القماش في المصانع، مشيدًا بقرار الحكومة بفرض الغرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة.وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مصانع إنتاج الكمامات القماش ستؤدي إلى إتاحة الفرصة للتصدير للخارج، بالإضافة إلى تغطية الاستهلاك المحلي بكثرة.