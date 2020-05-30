نبيلة عبيد تكشف كواليس استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي» (فيديو)

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، كواليس استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي قدمه رامز جلال في رمضان الماضي.وقالت نبيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنها تعتذر منذ 8 سنوات عن برامج المقالب، وعندما اتصلوا بها، ذهبت على أنه لقاء مع الإعلامية أروى.وأضافت: "لما شفت صورة رامز اتخضيت لأني لا أحتمل هذه المقالب، ومليش في الحاجات دي، وأنا أشكره إنه كان رحيم بيا".كانت الفنانة نبيلة عبيد أصيبت بنوبة هلع خلال برنامج "رامز مجنون رسمي" أثناء فقرة الصور، حينما خرج رامز جلال من خلف بوستر صورته، وذلك بعد تعليقها على صورته، والتي قالت فيه: "بخاف الناس يحصل لها حاجة من مقالبه".وعندما شاهدت رامز جلال، ضحكت قائلة: "هتعمل فيا إيه؟، ليؤكد لها أنه اليوم أراد أن يؤكد للعالم كله أنها تحمل قلب جامد".من ناحية أخرى، لفتت نبيلة، إلى أنها لا تخرج من المنزل منذ أكثر من شهر ونصف، ولا تسمح لإخوتها بالدخول، مناشدة المصريين بالانتباه واتباع الإجراءات الاحترازية.وأضافت: "لما كنت في لبنان لقيت شعب واع جدا وعلى درجة كبيرة من الوعي الصحي، وملتزم التزاما شديدا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأرجو من شعبنا أن يكون على هذا القدر من الوعي".