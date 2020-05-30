جولة تفقدية لمساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» بالقاهرة الجديدة

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، جولة ميدانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها، ورافقه خلال جولته المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة.وتفقد تطوير محوري التسعين الجنوبي والشمالي، بجانب تفقد الأحياء الأول والثانى والثالث وحى النرجس "عمارات وفيلات ومحور جمال عبدالناصر"، بالإضافة إلى مشروع سكن مصر الجاري تنفيذه.ووجه مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة الاهتمام بمشاكل السكان وتكثيف أعمال النظافة والتطهير باستمرار، بالإضافة إلى متابعة أى مخالفات والعمل على إزالتها فورا، لافتًا إلى أنه أكد الاهتمام بمحاور الطرق ووضع برنامج زمنى لإنهاء الأعمال فى موعدها.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.