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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الهند: تمديد الإغلاق بمناطق احتواء كورونا حتى نهاية يونيو

السبت 30/مايو/2020 - 10:44 م
كورونا
كورونا
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قررت السلطات الهندية، اليوم، تمديد تدابير الإغلاق في مناطق احتواء وباء فيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد حتى 30 يونيو المقبل، مع السماح باستئناف كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا خارج تلك المناطق.

وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أنه المقرر أن تنتهي المرحلة الرابعة من الإغلاق العام غدًا الأحد، والذي تشهده الهند منذ مارس الماضي لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لقرار وزارة الداخلية الهندية، سيتم تطبيق تدابير الإغلاق بشكل صارم في المناطق المحددة لاحتواء الوباء، فيما سيتم تخفيف القيود خارجها على ثلاث مراحل.

وفي المرحلة الأولى، سيسمح لدور العبادة، والمطاعم، والفنادق والمراكز التجارية بفتح أبوابها بدءا من 8 يونيو المقبل، وستفتح المدارس والكليات في المرحلة الثانية بعد اتخاذ قرار في ذلك الشأن في شهر يوليو القادم.

فيما سيظل عدد محدود من الأنشطة محظورا في أنحاء البلاد منها الطيران الدولي، وشبكة المترو، ودور السينما، والصالات الرياضية، والقاعات والمنشآت الترفيهية، والمسارح، بالإضافة إلى الفعاليات الاجتماعية والسياسية والرياضية والثقافية والدينية التي تتضمن أعدادا كبيرة، على أن يتخذ القرار بشأن استئنافها في المرحلة ثالثة وفقا لتقييم الموقف.

يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الهند بلغ حتى اليوم 4 آلاف و971 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 173 ألفا و763 حالة.

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