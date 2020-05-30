استعدادًا لاستقبال المواطنين غدًا.. تعقيم مكاتب «قوى عاملة بنى سويف»

كلف محمد طلعت مدير عام مديرية القوى العاملة ببني سويف، فريق التطهير والتعقيم بالمديرية، بأعمال التطهير والتعقيم لجميع مكاتب المديرية، قبل بدء عودة العاملين للعمل غدًا الأحد، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام المديريات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، باتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وحماية العاملين بالمديرية، وجمهور المواطنين المترددين على المديرية.