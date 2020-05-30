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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجل حسن حسني يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 10:34 م
حسن حسني
حسن حسني
سناء إسماعيل
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كشف هشام حسني، نجل الفنان الراحل حسن حسني، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت 30 مايو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء خلالي، والمذاع عبر فضائية ten: "الحمد لله أولا على كل شيء وبشكر جمهوره وأعرف حبهم له في مصر والعالم العربي، وهذا واضح من كم الاتصالات التي تلقيناها اليوم من مصر والعالم العربي".

وأضاف: "والدي كان طوال رمضان والعيد زي الفل، وأول أمس شعر بألم في صدره وذهبنا به إلى المستشفى ولكن عمره ما اشتكى من القلب، وتم عمل إيكو واكتشفنا أنه يعاني من جلطة في القلب وأوصى الأطباء بعمل قسطرة، وبعد خمس ساعات فارق الحياة بسبب السن والحمد لله على كل شيء".

وأكد أن والده كان محبا للمة وأن يكون أبناؤه إلى جانبه دائمًا، وهذا ما كان يفرحه وحب الناس بالنسبة له كان ثروته، وخلال الفترة الأخيرة خرجت الكثير من الشائعات حول وفاته وقال ذات مرة في مداخلة هاتفية: "أنا خايف أما أموت بجد الناس لا تصدق".

كما كشف عن طبيعة علاقته بأحفاده قائلًا، إنه أطلق اسمه على اسم نجله الأصغر، وأنه كان يختلف معهم بسبب أحفاده، وكان يعيش على مبدأ أعز الولد ولد الولد، كما كان هو وشقيقته فاطمة غير مهمين بالنسبة له في مقابل الأحفاد.

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