تموين الفيوم: ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بسنورس

تمكنت حملة تموينية، برئاسة المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة تموين الفيوم، بالتعاون مع قطاع التفتيش والرقابة التمونيية بالمديرية، والطب البيطري، من ضبط 8 محلات جزارة بناحية سنورس، لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط 84 كيلوجرام لحوم بلدية، كما تم تحرير العديد من التقارير والمخالفات والمحاضر للأسواق والمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف بجزء من الحصة، وعدم إعطاء بون للمواطنين.وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والجزارين لكشف المخالفين وحماية المواطنين من جشع التجار والجزارين.