قرارات هامة لـ«المعلمين» بجنوب سيناء لمواجهة كورونا

وافق مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماعهم عبر «فيديو كونفرانس» على اقتراح الأستاذ ياسر عرفات أمين صندوق النقابة بصرف 1500 جنيه لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا و5000 جنيه لحالات الوفاة بخلاف الإعانة العاجلة من النقابة العامة، وحال صرف المصاب مبلغ 1500 جنيه ثم لا قدر الله توفي يستكمل لـ5000.كما تمت الموافقة على شراء 10 آلاف كمامة دفعة أولى وتوزيعها على المعلمين في المدارس وغدًا في الثانية عشرة ستشكل لجنة لإحضار عروض أسعار أو الشراء بالأمر المباشر من القوات المسلحة على أن يتم ذلك في أسرع وقت.جاء ذلك في إطار سعي نقابة المعلمين بجنوب سيناء الدائم لخدمة أبنائها المعلمين وتقديم الدعم لهم.