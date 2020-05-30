توريد 300 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، عن استلام 2533.382 طن قمح حتى نهاية عمل يوم السبت 30 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وأضاف أنه وصل إجمالي التوريد إلى 301700.215 طن من الأقماح حتى بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وأشار إلى أنه جار متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هي 670 جنيهًا للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا لدرجة 23 قيراط، و700 جنيه لدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.