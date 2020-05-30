ضبط 880 كمامة «فاسدة» في حملات تمونيية بالبحيرة

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة، عن شن حملة تموينية موسعة لمحاربة الغش التجاري واستغلال أزمة فيروس كورونا الذي حل بالبلاد، بمشاركة العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث التموين بالبحيرة.وأضاف راشد، في بيان، أن الحملة مرت على فرع أحد "الماركات" بإيتاي البارود، وتبين قيامهم بعرض كمامات سوداء اللون يتم غسلها أكثر من مرة مصنعة بدون ترخيص وبدون شهادات جودة ومطابقة المواصفات القياسية ومخالفة لقانون حماية المستهلك، وتم ضبط 540 كمامة، وبأسعار عالية تصل الواحدة لـ20 جنيها، ومحل ثان لذات السبب وبدون أي مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على 320 كمامة.وتابع أنه تم ضبط بائع جائل مجهول يعرض كمامات مجهولة المصدر، وتم ضبط 20 كمامة طبية، وضبط أحد محلات بيع مستلزمات المقاهي والكافتيريات يقوم ببيع "معسل" بأنواعه المختلفة منتهي الصلاحية، وكمية من البن والشاي منتهية الصلاحية، وتم ضبط كميه قدرها 40 عبوة مختلفة الأنواع والأوزان، وضبط 4 محلات قامت ببيع سجاير مسعرة جبريا بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.