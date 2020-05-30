12 % نسبة إنجاز مشروع «حدائق العاصمة» بمدينة بدر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يجري تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الرابعة بمنطقة حدائق العاصمة، ويتم تنفيذ 1124 عمارة بواقع 26976 وحدة، نموذج 3 غرف وصالة لعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح رئيس الجهاز، في تصريح لـ"الدستور"، أنه وصلت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع ١٢% بالمدينة، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ فى أحد المواقع ٢٦% للمشروعات الخدمية بالمدينة.وشدد على الشركات العاملة بالمشروع على استكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين للوقاية من انتشار فيروس كورونا وسلامة العاملين.