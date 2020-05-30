خروج 10 متعافين بينهم مسنون من عزل إسنا (صور)

شهدت مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بإسنا، مساء اليوم السبت، خروج دفعة جديدة من المتعافين بينهم مسنون، وذلك بعد تلقيهم للرعاية الطبية بداخل المستشفى، وهو ما ساعد على تغلبهم على الفيروس، وتحول النتائج المخبرية الخاصة بفيروس كورونا pcr من إيجابية إلى سلبية.من جانبه، أوضح وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي بإسنا، أن إجمالي أعداد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى يبلغ حتى الآن 260 متعافى، وبذلك يحافظ مستشفى عزل إسنا على مرتبته الأولى بين مستشفيات العزل الأخرى على مستوى الجمهورية من حيث تحقيق أعلى معدل للشفاء.وأضاف، في تصريحات صحفية له، أن الدفعة الجديدة من المتعافين ضمت أشخاص من مختلف الفئات العمرية، وكذلك التاريخ المرضي لكل منهم، فالبعض يعاني من أمراض مزمنة، والبعض الآخر كان في حالة متأخرة من الإصابة بالفيروس.وأشار إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل على توفير كامل الرعاية الطبية للمرضى على مدار 24 ساعة متواصلة، وتوفير الأدوية العلاجية لهم والمدرجة بالبروتوكول الطبي لوزارة الصحة والسكان، هذا إلى جانب اتباع أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية.وناشد جموع الشعب المصري بالمكوث بمنازلهم، وتجنب الاختلاط، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية والقفازات في حالة اضطرارهم للخروج، وذلك لتجنبهم الإصابة بعدوى الفيروس.