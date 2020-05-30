أوقاف القاهرة تنفي إصابة أحد أفرادها بكورونا

نفت مديرية أوقاف القاهرة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصابة وكيل أوقاف القاهرة.وقالت مديرية أوقاف القاهرة، في بيان منذ قليل: الدكتور طارق عبدالوهاب خرج من المستشفى والأمور على ما يرام، والتحاليل نتيجتها سلبية وسيقضي فترة احترازية بالمنزل.وفي السياق ذاته، وجه "عبدالوهاب" الشكر للشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة لما قام به من جهد.وقال الدكتور محمود خليل مدير الدعوة: أتمنى من كل إنسان مخلص ألا يتخذ المرض وسيلة للتشفي والشماتة فإن الإنسان السوي الطبيعي يحب الخير لكل الناس، وعندما يعلم أو يسمع عن أي شخص مريض يدعو له بالشفاء والعافية بدلًا من الشماتة والغمز واللمز، وكنت أتمنى ممن نشر وشير هذا الخبر أن يدعو بالشفاء للدكتور طارق عبدالوهاب، وفي النهاية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم الشفاء لكل مريض، وأن يهدي كل عاص وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والكراهية، وأن يملأ قلوبنا حبًّا ورحمة وعفوًا، وأن يرفع الله الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع اللهم أمين.وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنها لم ولن تُدلِ بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.