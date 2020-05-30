60 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا
السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وبعد إجراء الفحص لـ945 شخصًا تأكدت إصابة 60 شخصا، كما تعافى 6 مصابين وتوفي واحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 483 مصابا، تعافى 26 منهم، وتوفي 21.
وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وبعد إجراء الفحص لـ945 شخصًا تأكدت إصابة 60 شخصا، كما تعافى 6 مصابين وتوفي واحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 483 مصابا، تعافى 26 منهم، وتوفي 21.