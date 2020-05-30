60 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير عام الصحة، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وبعد إجراء الفحص لـ945 شخصًا تأكدت إصابة 60 شخصا، كما تعافى 6 مصابين وتوفي واحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 483 مصابا، تعافى 26 منهم، وتوفي 21.