رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: «اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب»

السبت 30/مايو/2020 - 09:52 م
شيكابالا
شيكابالا
أحلام عبدالرحمن
طباعة
استنكر الإعلامي خالد أبو بكر، الانتقادات التي وجهها بعض جماهير الأهلي عبر مواقع السوشيال ميديا، للاعب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل التقدير والاحترام للشخصيات المحترمة سواء شيكابالا الحريف، أو مدحت العدل، أنا مع شيكابالا ولا يمكن الهزار في هذا الأمر، ولو الكورة ستتسبب في قلة الأدب يبقى بلاها، دا أنا هدافع عن شيكا من هنا لبكرة الصبح".

وأضاف: "اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب.. أنا أهلاوي والقيم والأدب أهم من أي شيء، أنا أهلاوي أحب شيكابالا وبحب اتفرج عليه وأحب مدحت العدل.. وطول عمرنا هنحفظ الأصول".

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد سعيد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل