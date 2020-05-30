خالد أبو بكر: «اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب»

استنكر الإعلامي خالد أبو بكر، الانتقادات التي وجهها بعض جماهير الأهلي عبر مواقع السوشيال ميديا، للاعب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "كل التقدير والاحترام للشخصيات المحترمة سواء شيكابالا الحريف، أو مدحت العدل، أنا مع شيكابالا ولا يمكن الهزار في هذا الأمر، ولو الكورة ستتسبب في قلة الأدب يبقى بلاها، دا أنا هدافع عن شيكا من هنا لبكرة الصبح".وأضاف: "اللي حصل مع شيكابالا قلة أدب.. أنا أهلاوي والقيم والأدب أهم من أي شيء، أنا أهلاوي أحب شيكابالا وبحب اتفرج عليه وأحب مدحت العدل.. وطول عمرنا هنحفظ الأصول".وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد سعيد".