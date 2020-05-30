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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكثيف الإجراءات الوقائية بمستشفى سعاد كفافي الجامعي لمواجهة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 09:52 م
جريدة الدستور
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يستمر مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا في رفع حالة الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العاليمة، وهذه الإجراءات يتم تنفيذها بدقة فائقة، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصرح الدكتور محمد صفوت، مدير مستشفى سعاد كفافي، بأن إدارة المستشفى تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا وتقليل انتشاره.

وأكد أن إدارة المستشفى لم تغفل الإجراءات الخاصة بتعليمات التباعد الاجتماعى، حيث تم أيضا وضع ملصقات على الأرض تحدد المسافة بين كل شخص والآخر، وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم، كما تكتمل منظومة الإجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف أو الطرقات.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى لم تترك أى شىء للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة، فأصبح مستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعى نموذجًا تحتذى به كافة المؤسسات الأخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين بحكم ما يقدمه من خدمات متنوعة. 

يذكر أن إدارة مستشفى سعاد كفافي كانت قد أعدت العديد من الإجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء من المرضى أو المرافقين لهم، وأيضا أعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين، وفي مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تم تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات، إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى، حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.

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