وزير الإعلام عن موعد انتهاء «كورونا»: محدش في العالم يعرف حاجة

هنأ أسامة هيكل، وزير الإعلام، الإعلاميين بعيدهم قائلا: "الإعلام لعب دورا مهما في التوعية بأزمة كورونا"، مشيرا إلى أن الوسيلة التي لن تواكب التطور ستخرج من السباق الإعلامي.وقال "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بحسن اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية وتجنب المجاملات، موضحا أن الهيئات التي نص عليها القانون سترشح رؤساء الهيئات ليتم الاختيار من بينها معربا عن أمنيته ألا يكون الإعلان عن أسماء رؤساء خلال أسابيع.وحول أزمة كورونا، قال: "خطتنا إطالة أمد البقاء خلال المرحلة الثانية كي تزيد الإصابات بشكل تدريجي"، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية ضمن خطة مواجهة "كورونا".وأردف هيكل: "لو قارنا بين دول أخرى سبقتنا في الأزمة سنجد أن المنحنى الخاص بنا بطئ، وما يقلقني هو مدة استمرار الأزمة، هل ستستمر حتى نهاية 2020؟ وهل سيكون موجة ثانية للفيروس؟ محدش في العالم يعرف حاجة"، مؤكدا أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خلال الفترة المقبلة.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.