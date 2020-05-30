الكنيسة تحتفل بـ«سيامة» الأنبا تيموثاوس أسقفًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد سيامة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الذي سيم أسقفًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في عام 1999.الأنبا تيموثاوس كان من رهبان دير السيدة العذراء مريم بأسيوط، قبل أن يتم اختياره أسقفًا، وسيم أسقفًا بيد قداسة البابا شنودة في عيد العنصرة، بمشاركة عدد من المطارنة والأساقفة، وفي عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث كان ضمن أعضاء لجان المجمع المقدس، لجنة الرعاية والخدمة ولجنة الطقوس.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الصعود المجيد يوم الخميس 28 مايو الماضي، ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة بعيد العنصرة عقب 10 أيام متتالية وهو اليوم الخمسين الذي يأتي بعد الاحتفال بعيد القيامة مباشرةً والذي احتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام في 19 أبريل الماضي.وتبدء الكنيسة الأرثوذكسية، صوم الرسل في 7 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يستمر على مدار 30 يومًا متتاليًا، وفيه تسمح الكنيسة للأقباط بأكل السمك.