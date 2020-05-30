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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بمرور 5 أعوام على سيامة الأنبا يؤانس

السبت 30/مايو/2020 - 09:27 م
الكنيسة
الكنيسة
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بمرور 5 أعوام على سيامة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط، ورئيس دير الأنبا هيرمينا بجبل قاو.

وولد الأنبا يؤانس في 23 نوفمبر عام 1960، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة أسيوط عام 1983، ذهب لدير الأنبا بولا، ليعيش حياة التوحد مع الله وترهب في يوم 15 سبتمبر عام 1986، وقام قداسة البابا الراحل شنودة الثالث بسيامته قسًا في 27 مايو عام 1991، وعيَّنه سكرتيرًا له ما يقرب من 21 عامًا.

وفي عام 1996 كلَّفه البابا الراحل شنودة الثالث، بالإشراف على أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وكان يمثل الكنيسة في الاجتماعات المسكونية، وهو عضو باللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي من عام 1989.

وفي عهد البابا شنودة الثالث كان ضمن أعضاء لجان المجمع المقدس، لجنة شئون الإيبارشيات ولجنة العلاقات الكنسية ولجنة الطقوس.

وجرى تكليف الأنبا يؤانس، بالمساعدة في الخدمة بأسيوط، نظرًا لمرض الأنبا ميخائيل شيخ المطارنة، وبعد رحيله طالَب به الشعب هناك، واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الكثير هناك، كما عُقِدَت جلسات عديدة مع الآباء الكهنة والشباب والخدام والشعب بالإيبارشية.

كما تقابل البابا مع شباب وخدام من ساحل سليم ومن البداري، وجلس جلسات طويلة حيث تم التوافق على اختيار نيافته أسقفًا لأسيوط وتمت سيامة الأنبا يؤانس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في مايو عام 2015.

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