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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

السبت 30/مايو/2020 - 09:26 م
الدكتور سعد مكى
الدكتور سعد مكى
الدقهلية : عمرو الحوتى
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كشف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، عن تطبيق العزل الأمني على مناطق 49 قرية بمراكز "المنصورة، وطلخا، والمطرية، ودكرنس، وبلقاس، ومنية النصر، ونبروه، وبني عبيد، وميت غمر، وأجا"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وكيل الوزارة، اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات بديوان عام مديرية الصحة للرد على جميع التساؤلات فيما يخص الوضع بالمحافظة بشأن فيروس كورونا المستجد، وطرق العلاج وكيفية الوصول للمرضى.

وقال وكيل الوزارة إن العزل الأمنى شمل 323 منزلًا بداخهم 750 فردًا على مستوى المحافظة، وتلك الأرقام إجمالية منذ بداية أزمة كورونا، موضحًا أنه حتى الآن أجرى pcr 1706 و3600 فحص للاختبار السريع منهم 377 حالة إيجابية لفيروس كورونا من أبناء المحافظة توفى منهم 42، وخرج منهم عقب شفائهم وعادوا إلى منازلهم 191.

وأوضح أنه يتبقى حتى الآن 143 مصابًا من أبناء الدقهلية بفيروس كورونا داخل المستشفيات منهم "79 في مستشفيات العزل في تمى الأمديد وأخرى خارج المحافظة، و13 في مستشفيات الفرز وحالتهم متوسطة، بالإضافة إلى 51 حالة في عزل منزلى"، لافتًا إلى أن الموجودين في العزل المنزلى تتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي والتى تسهل أمور التحاليل الدورية لهم وتوصيل العلاج إلى المنزل.

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