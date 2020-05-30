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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كرم جبر يكشف عن سعر مسحة كورونا للصحفيين

السبت 30/مايو/2020 - 09:23 م
كرم جبر
كرم جبر
رباب الأهواني
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كشف كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورونا من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لعلاج العاملين في المؤسسات الصحفية من الوباء.

وأضاف "جبر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء السبت: "وقعنا بروتوكول تعاون طبي بين المركز الطبي لسكك حديد مصر لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المصابين بكورونا"، مشيرًا إلى أن الهيئة تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه تم توقيع اتفاق مع كلية طب جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في المستشفى، وحالات العزل في المستشفيات الجامعية.

وتابع: "المصاب يذهب إلى المستشفى ويتم إجراء الفحوصات وفق بروتوكولات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن مسحة كورونا سيتم إجراؤها بـ1050 جنيهًا للصحفيين، ويمكن أن تتحمل الهيئة جزءًا من التكلفة بـ50% لإجراء المسحة للعاملين في المؤسسات الصحفية".

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "اللي عايز يعمل مسحة سيتم إرسال من يجري له المسحة في منزله، وتم صرف 100 ألف جنيه لكل مؤسسة صحفية كدعم لشراء أدوات تعقيم ومطهرات من وزارة الإنتاج الحربي أو جهاز الخدمة الوطنية".

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