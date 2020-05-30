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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعين قياديًا شابًا نائبًا لرئيس حي أول طنطا

السبت 30/مايو/2020 - 09:20 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا بتكليف ولاء طارق عبدالغفار، نائبًا لرئيس حي أول طنطا، وهو من القيادات الشابة في المحليات بمحافظة الغربية، وحاصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في المحاسبة من جامعة طنطا، وماجستير إدارة الأعمال المهنية من جامعة الإسكندرية، وباحث في الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال تخصص الموارد البشرية، وكان يعمل مديرا لمركز المعلومات بحي أول طنطا، وتولى القيام بمهام أعمال مدير مركز المعلومات سابقا بديوان عام محافظة الغربية.

وكلف محافظ الغربية، نائب رئيس حي أول طنطا بالتواجد في الشارع ومتابعة ملفات القمامة والعقارات المخالفة، وإزالة أي مخالفات في المهد، وذلك بالتنسيق والعمل تحت إشراف عادل داود، رئيس حي أول طنطا.

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