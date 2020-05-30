أسامة هيكل: إضافة رقم آخر إلى 105 لتلقي استفسارات كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن خطة الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا هى إطالة أمد الأزمة في المرحلة الثانية في زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا، مضيفًا أن "هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين أمر يشعرنا بالضيق".وأضاف أسامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، مضيفًا: "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك رقم آخر بالإضافة إلى 105 لتلقي استفسارات كورونا"، متابعًا: "الزيادة المفاجئة في أعداد الإصابات يعني انهيار المنظومة الصحية في أي دولة، ومعدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يسير ببطء مقارنة بدول أخرى".وأوضح هيكل: "ما يقلقني هو توقيت انتهاء أزمة فيروس كورونا، وليس أمامنا إلا وسائل المكافحة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى".وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قال إنه فى إطار جولات تحدث بشكل دورى كانت زيارة رئيس الوزراء للمطار، لأنه من المتبع أن يكون هناك فتح للمطارات فى الفترة القادمة، وكانت زيارة رئيس الوزراء لمتابعة الاستعدادات.وأضاف: لا يوجد موعد محدد للفتح ونتعشم ألا يتم التأخير، الفنادق بها مئات الآلاف التى تعمل بها وهذه ليست حالة مصرية، ولكن فى العالم كله، وهناك مؤسسات تعلن إفلاسها، وهناك مصانع تغلق، ونحن نحاول إنقاذها وتدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى، ونحن من بداية الأزمة نعمل على محورين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة التنمية والاقتصاد، والمواطنون التزموا فى البداية ونحن لا نستطيع أن نضع على كل مواطن عسكرى أو ضابط، فالمواطن شريك الحكومة فى هذه الأزمة.وتابع: هناك نوعان من المؤسسات التى تتعامل مع المواطن بشكل مباشر، والأولوية الأولى للمؤسسات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور وعليها اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى فى هذه المؤسسات، وعلى المواطنين الالتزام بشكل كبير، وعندما قلنا إن المواطن شريك فى هذه الأزمة كان للحفاظ على صحته.