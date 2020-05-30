رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أسامة هيكل: إضافة رقم آخر إلى 105 لتلقي استفسارات كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 09:13 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
رباب الأهواني
طباعة
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن خطة الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا هى إطالة أمد الأزمة في المرحلة الثانية في زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا، مضيفًا أن "هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين أمر يشعرنا بالضيق".

وأضاف أسامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، مضيفًا: "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك رقم آخر بالإضافة إلى 105 لتلقي استفسارات كورونا"، متابعًا: "الزيادة المفاجئة في أعداد الإصابات يعني انهيار المنظومة الصحية في أي دولة، ومعدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يسير ببطء مقارنة بدول أخرى".

وأوضح هيكل: "ما يقلقني هو توقيت انتهاء أزمة فيروس كورونا، وليس أمامنا إلا وسائل المكافحة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى".

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قال إنه فى إطار جولات تحدث بشكل دورى كانت زيارة رئيس الوزراء للمطار، لأنه من المتبع أن يكون هناك فتح للمطارات فى الفترة القادمة، وكانت زيارة رئيس الوزراء لمتابعة الاستعدادات.

وأضاف: لا يوجد موعد محدد للفتح ونتعشم ألا يتم التأخير، الفنادق بها مئات الآلاف التى تعمل بها وهذه ليست حالة مصرية، ولكن فى العالم كله، وهناك مؤسسات تعلن إفلاسها، وهناك مصانع تغلق، ونحن نحاول إنقاذها وتدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى، ونحن من بداية الأزمة نعمل على محورين الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة التنمية والاقتصاد، والمواطنون التزموا فى البداية ونحن لا نستطيع أن نضع على كل مواطن عسكرى أو ضابط، فالمواطن شريك الحكومة فى هذه الأزمة.

وتابع: هناك نوعان من المؤسسات التى تتعامل مع المواطن بشكل مباشر، والأولوية الأولى للمؤسسات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور وعليها اتباع إجراءات التباعد الاجتماعى فى هذه المؤسسات، وعلى المواطنين الالتزام بشكل كبير، وعندما قلنا إن المواطن شريك فى هذه الأزمة كان للحفاظ على صحته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل