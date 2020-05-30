7780 إجمالى إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 7780 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم السبت، بأن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ ١٩٢ ألفًا و٢١٨ حالة من بداية انتشار الفيروس في المملكة المغربية.وأضافت أنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالات، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.