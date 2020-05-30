السنغال: 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السبت 30/مايو/2020 - 08:30 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل ١٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت- أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى ٣ آلاف و٥٣٥ مصابا منذ تسجيل أول إصابة في الثاني من مارس الماضي، تعافي منهم ألف و٧٦١ وتوفي منهم ٤٢ مصابا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت- أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى ٣ آلاف و٥٣٥ مصابا منذ تسجيل أول إصابة في الثاني من مارس الماضي، تعافي منهم ألف و٧٦١ وتوفي منهم ٤٢ مصابا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.