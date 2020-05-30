السنغال: 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل ١٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت- أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى ٣ آلاف و٥٣٥ مصابا منذ تسجيل أول إصابة في الثاني من مارس الماضي، تعافي منهم ألف و٧٦١ وتوفي منهم ٤٢ مصابا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.