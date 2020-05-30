تنكرا بكمامات.. ضبط 2 سرقا صاحب منزل وزوجته ببني سويف

تمكنت مباحث الفشن جنوب بني سويف، اليوم، من كشف غموض سرقة أصحاب منزل تحت تهديد السلاح.تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بورود بلاغ من صاحب منزل بتعرضه للسرقة هو وزوجته، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد مجدي لطفي رئيس فرع البحث والمقدم أحمد الوزير مفتش المباحث ومعاونه الرائد عمرو حسونة والنقباء مسعد ذكي وشريف فارس وبسام إبراهيم وحسين إبراهيم ضباط وحدة مباحث الفشن وتمكنوا خلال 24 ساعة من كشف غموض الواقعة.وتبين من التحريات الأولية أن صاحب المنزل يدعى «ر.ع.م» 45 سنة ومقيم بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن، وفؤجى بدخول شخصين للمنزل بأسلحة بيضاء مرتدين كمامات طبية، وسرقة سلاح مرخص مسدس حلوان و١٠ طلقات ومصوغات ذهبية ومبالغ مالية وهاتف محمول، وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد.س.ا» 25 سنة و«مصطفى ا.م» 25 سنة، وشهرته «الأبيض» وكلاهما مقيمان ببندر الفشن بالاشتراك من عم الأول المدعو «محمد.ا.ر» 37 سنة، عامل رخام ومقيم بشارع البحر الأعظم المنزل الملاصق للمجني عليه، وخطط لارتكاب الواقعة وسهل لهم الدخول عن طريق النزول من سطح منزله وارتكاب الواقعة وسرقه محتوياته، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.