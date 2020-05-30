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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحمد موسى يكشف موعد عودة محافظة الدقهلية لعمله

السبت 30/مايو/2020 - 08:18 م
أحمد موسي
أحمد موسي
رباب الأهواني
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كشف الإعلامي أحمد موسي، موعد عودة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد تماثله الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن محافظ الدقهلية سيعود لعمله بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين، بعد تعافيه من كورونا.

ونفى الإعلامي ماتردد حول قيام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بطرد مرضى من المستشفيات، مؤكدا أن هناك 23 شخصا ظلوا لمدة 37 يوما في مستشفى العزل بالدقهلية، دون أن يتعرض لهم أحد.

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