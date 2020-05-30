أحمد موسى يكشف موعد عودة محافظة الدقهلية لعمله

كشف الإعلامي أحمد موسي، موعد عودة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد تماثله الشفاء من فيروس كورونا المستجد.وقال «موسى» خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن محافظ الدقهلية سيعود لعمله بشكل طبيعي خلال اليومين المقبلين، بعد تعافيه من كورونا.ونفى الإعلامي ماتردد حول قيام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بطرد مرضى من المستشفيات، مؤكدا أن هناك 23 شخصا ظلوا لمدة 37 يوما في مستشفى العزل بالدقهلية، دون أن يتعرض لهم أحد.